Argentina: crisi del debito, Buenos Aires rinvia pagamento scadenza per 500 milioni di dollari (7)

- L'offerta di ristrutturazione presentata dal governo argentino prevede uno sconto di 37,9 miliardi di dollari sugli interessi, un taglio di 3,6 miliardi del capitale dovuto e una moratoria di tre anni su una porzione di 68 miliardi di dollari del debito estero emesso sotto legislazione straniera e in mano a creditori privati. "Oggi l'Argentina non può pagare nulla", ha dichiarato il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, nella conferenza di presentazione. Il ministro ha ribadito che il principio dell'offerta, in accordo con pareri espressi anche dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e dal consesso del G20, è quello della "sostenibilità". Guzman ha rivelato tuttavia che "non è stato raggiunto un accordo con i creditori su ciò che è sostenibile per l'Argentina". (segue) (Abu)