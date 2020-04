Argentina: crisi del debito, Buenos Aires rinvia pagamento scadenza per 500 milioni di dollari (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini percentuali il taglio sugli interessi proposto dall'Argentina equivale a un 62 per cento del totale dovuto mentre quello sul capitale equivale al 5,4 per cento. I creditori avranno venti giorni di tempo per accettare l'offerta dal momento della presentazione formale. Il presidente Alberto Fernandez ha dichiarato da parte sua che il paese si trova "in una situazione di default virtuale". "Il nostro obiettivo è risolvere questa situazione senza compromettere ulteriormente la situazione dei settori più vulnerabili", ha aggiunto Fernandez. Il presidente ha quindi ribadito che "un debito sostenibile per noi è un debito che non danneggi l'Argentina". (segue) (Abu)