Kosovo: Eulex facilita rimpatrio di 12 kosovari e 4 cittadini polacchi, trasportati 31 agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 aprile Eulex – la missione dell’Ue in Kosovo – ha sfruttato un volo charter che ha trasportato 31 agenti di polizia polacchi dall'Unità di polizia da Varsavia a Pristina. Eulex, inoltre, ha facilitato il rimpatrio gratuito di dodici cittadini del Kosovo bloccati in Polonia e in Repubblica Ceca a seguito di una richiesta del ministero degli Esteri del Kosovo. Accogliendo i passeggeri all'aeroporto di Pristina, il capo della missione di Eulex, Lars-Gunnar Wigemark, ha dichiarato: "In questa pandemia quando stiamo tutti cercando di fare del nostro meglio e molti paesi stanno cercando di portare a casa i propri cittadini, sono molto felice che l'Unione europea, in particolare Eulex ha riportato in patria una dozzina di cittadini del Kosovo. Allo stesso tempo, un certo numero di agenti di polizia polacchi sono rientrati oggi. Fanno parte del cosiddetto secondo contingente di risposta della sicurezza in Kosovo e lavorano a stretto contatto con la polizia del Kosovo e con la Kfor". Oltre ai cittadini del Kosovo, 31 agenti polacchi sono tornati in Kosovo e si prevede che entreranno a far parte dell'unità di polizia formata di Eulex dopo un periodo di quarantena di 14 giorni. (Kop)