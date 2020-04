Speciale energia: ministero Esteri russo, Brics non creeranno una loro versione dell'Opec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) non creeranno la propria alternativa all'Opec, dal momento che solo la Federazione Russa e il Brasile sono esportatori di idrocarburi nel gruppo. Lo ha dichiarato Pavel Knyazev, vicedirettore del dipartimento di pianificazione delle politiche estere del ministero degli Esteri russo, durante una presentazione a Club Valdai. "Solo la Russia e in qualche misura il Brasile sono esportatori tra i paesi Brics, la restante parte è costituita da importatori", ha dichiarato Knyazev, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". La pandemia di coronavirus ha portato a un calo della domanda per tutti i prodotti petroliferi. Gli impianti di stoccaggio di greggio in tutto il mondo si stanno rapidamente riempiendo. Nella giornata di martedì i prezzi dei futures di giugno per i marchi Brent e Wti sono scesi rispettivamente del 23 e del 29 per cento. Lunedì, il costo del greggio statunitense Wti con consegna a maggio per la prima volta nella storia ha raggiunto un valore negativo. Il 12 aprile i paesi Opec + hanno concordato di ridurre la produzione rispetto alla base di riferimento dell'ottobre 2018 di petrolio di 9,7 milioni di barili al giorno tra maggio e giugno, 7,7 milioni nella seconda metà dell'anno e 5,8 milioni fino alla fine di aprile 2022. (Rum)