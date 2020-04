Egitto: dagli Stati Uniti ulteriori sei milioni di dollari per lo sviluppo del Sinai del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto ha approvato quest’oggi gli emendamenti all’accordo con gli Stati Uniti per lo sviluppo del Sinai settentrionale. Con le nuove modifiche, l'Egitto riceverà ulteriori sei milioni di dollari di sovvenzioni dagli Usa, portando il totale stanziato nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo del Sinai del Nord a 56 milioni di dollari. I fondi saranno incanalati in progetti idrici e di bonifica per fornire acqua a circa 300.000 persone mediante la perforazione di pozzi, la costruzione di impianti di dissalazione, mentre è previsto altresì l'avvio di nuovi stabilimenti di silvicoltura. (Cae)