Coronavirus: Kluge (Oms), in Europa il 50 per cento del peso della pandemia

- Quasi il 50 per cento del peso della pandemia del coronavirus a livello globale, ovvero oltre 1,2 milioni di casi, si trovano in Europa. Lo ha affermato il direttore dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, parlando oggi in conferenza. Sempre in Europa, ha continuato Kluge, si registrano 110 mila decessi per il coronavirus. Riguardo la ripartizione geografica dei nuovi casi, Kluge ha riscontrato un lieve calo in Spagna, mentre paesi dell'Europa orientale come Russia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan e Bielorussia hanno fatto registrare un aumento dei nuovi casi nell'ultima settimana. "Non facciamo errori; rimaniamo in acque molto turbolente e lo saremo per un pò di tempo. Dei 10 paesi al mondo, che hanno registrato il più alto numero dei casi nelle ultime 24 ore, sei sono in Europa", ha dichiarato Kluge aggiungendo: "In base alle stime dai paesi dell'Europa, la metà di coloro che sono morti per il Covid-19 erano residenti nelle strutture di lunga degenza. Si tratta di una tragedia umana inimmaginabile". (Res)