Imprese: stop delle librerie e degli eventi letterari interessa 2 mila aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comparto “Edizioni di libri” operano in Italia circa 2 mila imprese, che occupano complessivamente poco meno di 10 mila addetti e realizzano un fatturato di oltre 2,5 miliardi di euro all’anno. Lo riferisce lo studio Istat-Editori e libri nello scenario del Covid-19, secondo cui nel 2018, sono 1.564 gli editori attivi che hanno prodotto 75.758 titoli cartacei. Nello scenario del Covid-19 il settore editoriale italiano presenta due forti elementi di polarizzazione: dimensionale e geografica. I grandi editori coprono quasi l’80 per cento della produzione in termini di titoli e il 90 per cento della tiratura: se i piccoli editori nel 2018 pubblicano in media quattro titoli all’anno, stampando ciascuno poco più di 5.500 copie, le grandi case editrici producono mediamente 254 opere librarie, con una tiratura di oltre 600 mila copie. Oltre la metà degli editori attivi è localizzata nel Nord (31,4 per cento nel Nord-ovest e 20,8 per cento nel Nord-est), il 29,8 per cento al Centro e il 18 per cento nel Mezzogiorno (12,9 per cento al Sud e 5,1 per cento nelle Isole). In Lombardia e nel Lazio opera il maggior numero di editori attivi (20,3 per cento e 17,3 per cento): le due regioni insieme ospitano il 48,1 per cento dei grandi operatori, il 38,6 per cento dei medi e un terzo dei piccoli. In particolare, a Milano e Roma si concentra circa un quarto degli editori attivi e il 39,7 per cento dei grandi marchi. Anche sul fronte della commercializzazione, sulla base degli ultimi dati disponibili, dei 3.977 esercizi specializzati nel commercio al dettaglio di libri rilevati nel 2017, quasi la metà sono nel Nord-Italia (25,4 per cento nel Nord-ovest e 19,1 per cento nel Nord-est), il 23,4 per cento nel Centro, il 22,1 per cento nelle regioni del Sud e il 10 per cento nelle Isole. (segue) (Com)