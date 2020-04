Imprese: Intesa Sanpaolo, pubblicata nota integrativa della relazione del Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di richiesta della Consob, oggi è stata resa disponibile presso la sede sociale di Intesa Sanpaolo, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage e sul sito internet della società, un’integrazione alla relazione agli azionisti sulla proposta al punto 1 dell’ordine del giorno della parte straordinaria dell’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2020 in unica convocazione. (Com)