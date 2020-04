Coronavirus: Mollicone (Fd'I), solidarietà a librai, editori, autori e stampatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo la giornata mondiale del libro e mai quanto in questo periodo di emergenza mondiale la riapertura delle librerie ha un significato ulteriore". Lo ha dichiarato in un post su Facebook il responsabile Cultura di Fratelli d'Italia, deputato capogruppo in commissione Cultura Federico Mollicone. "Evviva il libro - ha proseguito - E solidarietà a tutti coloro che ne hanno fatto una scelta di vita come autori, editori, stampatori, librai e ovviamente lettori", ha concluso Mollicone.(Ren)