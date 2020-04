Il 25 aprile è più che mai attuale, Fico: "La nostra idea di Repubblica difende la sanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, è più che mai attuale. L'emergenza coronavirus deve portarci a difendere il sistema sanitario pubblico e quello dell'istruzione, due pilastri della nostra democrazia. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo al video incontro dal titolo “I luoghi della memoria: un patrimonio della democrazia"."Il 25 aprile - ha affermato Fico - è un giorno che appartiene a tutti noi, un giorno di festa. E' il giorno in cui si diede il via alla formazione di alcuni principi fondamentali, la base su cui fu poi costruita la nostra Costituzione. Credo che il 25 aprile oggi sia ancora più attuale, perché difendendo quei valori affermiamo quei principi su cui si fonda la nostra Repubblica".La nostra Costituzione, ha ricordato Fico, "dice che ogni persona può essere curata. Difendiamo quindi l'idea della sanità pubblica per cui anche un assassino, anche una persona che viene fuori dal nostro paese deve essere curata. Questa idea di Repubblica è quello che ci fa apprezzare in modo assoluto la nostra bandiera italiana".Secondo Fico, "la sanità e la scuola pubblica sono due pilastri ai quali non si può rinunciare e questi pilastri derivano dai giorni della Liberazione e dalla scrittura della Costituzione. Se la storia fosse andata in un altro modo oggi si ragionerebbe in un altro modo", ha concluso. (Rin)