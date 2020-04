Coronavirus: Sereni, cultura cardine della ripresa dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura sarà un settore cardine imprescindibile della ripresa dell'Italia nei prossimi mesi. Lo ha detto la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, in un messaggio alla Fondazione De Sanctis, che oggi promuove una Maratona letteraria diretta streaming sul sito del ministero dell’Istruzione, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. "L’editoria rappresenta un settore portante dell'industria culturale del nostro Paese, sia per importanza economica sia in termini di contributo alla proiezione dell’immagine del nostro Paese nel mondo”, ha detto la vice ministra. “Un comparto - prosegue Sereni - che riflette un’ampia realtà, alimentata da librerie, centri culturali e biblioteche, fortemente radicata su tutto il territorio nazionale. Una ricchezza diffusa e vitale, capace di suscitare un forte interesse anche sui mercati esteri. Il ministero degli Esteri è fortemente impegnato, direttamente e per il tramite della rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura, a sostenere la presenza del libro e degli autori italiani all’estero". (segue) (Com)