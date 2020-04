Coronavirus: Sereni, cultura cardine della ripresa dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina, oltre a erogare ogni anno premi e contributi per la traduzione di autori italiani, spiega la vice ministra, "promuove in collaborazione con Mibact e Ice (rispettivamente il ministero per i Beni e le attività culturali e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) la partecipazione dell’Italia alle principali fiere internazionali del settore. Si tratta di una straordinaria opportunità per presentare al mondo la nostra offerta editoriale, in un’ottica che valorizzerà il legame indissolubile tra libro e cultura, nella sua accezione più ampia”. “Guardare al futuro significa necessariamente riflettere anche sul presente e sul pesante impatto dell’attuale emergenza sanitaria, che non risparmia il settore editoriale. La Farnesina, come noto, ha messo in campo un programma di sostegno e rilancio dell’Italia all’estero, che riguarderà anche le industrie culturali e creative, ivi compresa naturalmente l’editoria, nella consapevolezza - conclude Sereni - che la cultura sarà uno dei cardini imprescindibili per la ripresa dell’Italia nei prossimi mesi”. (Com)