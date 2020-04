25 aprile: arcivescovo Milano, Italia abbia visione mondo non come torta da spartire, ma giardino da custodire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo coraggio per essere popolo in cammino, per essere fratelli e sorelle, radunati dalla promessa di un'Italia fondata sui principi della Costituzione della Repubblica, di un'Italia protagonista nel costruire l'Europa dei popoli, di un'Italia che continua ad avere mente e cuore aperti a una visione del mondo come non come una torta da spartire, ma come un giardino da custodire per il convivere fraterno". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante la commemorazione del 75esimo anniversario della Liberazione al Campo della Gloria, il luogo dove sono sepolti i partigiani, al cimitero Maggiore di Milano.(Rem)