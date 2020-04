Coronavirus: Degli Angeli (M5s), su tamponi Lombardia segua l'esempio del Friuli, costi minori e tempi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla mancanza di reagenti per i tamponi Covid-19 per soddisfare la domanda della Regione Lombardia Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5S Lombardia, consiglia ai vertici regionali di seguire l'esempio del laboratorio di Virologia dell'Ospedale di Udine, coordinato dal Prof. Corrado Pipan, che in pochi giorni ha raddoppiato la capacità di analisi. "Quello di Udine - spiega Degli Angeli - è un protocollo da portare all'attenzione della Comunità Scientifica e dei decisori Politici. In un momento disperato, grazie agli sforzi dei ricercatori biomedici, è stato possibile mettere a punto un nuovo protocollo, che ha tagliato i costi e dimezzato i tempi di risposta, consentendo di bypassare il il problema legato alla carenza internazionale dei kit di estrazione dell'Rna e, contemporaneamente, mantenere lo stesso profilo di amplificazione". Con il nuovo protocollo il campione viene trattato attraverso metodi fisici, come il cambio repentino di temperatura, in presenza di enzimi litici (proteinasi k) e di blandi detergenti, consentendo l'estrazione dell'Rna virale senza far ricordo ai kit finora utilizzati, che sappiamo esser di difficile reperimento a livello internazionale. "Questo dimostra - precisa Degli Angeli - quanto sia importante investire in ricerca. Abbiamo già chiesto a Regione Lombardia dei fondi aggiuntivi per il rafforzamento dei laboratori e per finanziare borse di studio e stabilizzare il personale biomedico. Per gestire al meglio la cosiddetta Fase 2 - conclude Degli Angeli - è importante preservare la capacità dei laboratori di effettuare analisi diagnostiche e attività di sorveglianza di altre malattie, quindi, come gruppo M5s ci auguriamo che ci arrivino presto risposte dalla nostra Regione." (com)