Coronavirus: nuovo caso ad Acerra (Na)

- "Le Autorità sanitarie hanno comunicato questa mattina la positività al Covid-19 di un'altra persona che risiede ad Acerra ma che risulta attualmente ricoverata in una struttura ospedaliera regionale. Pertanto, il numero dei positivi è: 14 positivi in città più una persona ricoverata in ospedale, le persone guarite sono 3 e si registra un decesso". Lo ha fatto sapere il sindaco di Acerra (Na) Raffaele Lettieri. "Questa battaglia riguarda tutti, nessuno escluso – ha ricordato - E pertanto pur condividendo in pieno la posizione del presidente De Luca sulle riaperture degli esercizi commerciali in Campania ricordiamo che ad Acerra è in vigore l'Ordinanza sindacale che dispone la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, con efficacia anche nei giorni 25 e 26 aprile e 1 e 3 maggio, fatta eccezione per le farmacie e per le rivendite dei generi di monopolio presso le quali è consentita la distribuzione e vendita esclusiva di prodotti sotto monopolio", ha concluso Lettieri. (Ren)