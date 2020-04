Alitalia: Patuanelli, emergenza dimostra importanza compagnia di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sulle prospettive di Alitalia a seguito dell’emergenza da coronavirus ha sottolineato "l'importanza di avere una compagnia bandiera che interloquisce con il governo in un momento cosi difficile per dare risposte ai cittadini". Questo "attraverso le misure di distanziamento adottate" ma anche "effettuando un servizio fondamentale, ovvero recuperare e portare in Italia molti nostri concittadini bloccati all'estero". "E' stato un servizio pubblico molto importante per il paese", ha aggiunto. (Rin)