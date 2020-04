India: coronavirus, sondaggio rivela consenso superiore al 90 per cento per gestione Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 93,5 per cento degli indiani ritiene che il primo ministro Narendra Modi stia gestendo in modo efficace l’emergenza coronavirus in India. È quanto emerge da un sondaggio dell’istituto CVoter per l’agenzia di stampa “Indo-Asian News Service” (“Ians”). L’indagine evidenzia un aumento del gradimento dall’inizio del blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, il 25 marzo: il primo giorno del lockdown il consenso, comunque, molto elevato, era al 76,8 per cento. Un’altra ricerca, di Morning Consult Political Intelligence, basata su interviste effettuate tra il primo e il 14 aprile, mostra che il tasso di approvazione per il premier indiano è passato dal 62 per cento di inizio anno al 68 per cento del 14 aprile. Alcuni ministri del governo, come quelli dell’Interno, Amit Shah, e delle Finanze, Nirmala Sitharaman, via Twitter, hanno commentato con entusiasmo la fiducia nella leadership di Modi. (segue) (Inn)