India: coronavirus, sondaggio rivela consenso superiore al 90 per cento per gestione Modi (3)

- Il primo ministro indiano ha cambiato l’immagine sui suoi profili social presentandosi col volto protetto da una sciarpa e, in meno di un mese, da quando ha lanciato il “coprifuoco del popolo”, una sorta di prova generale del lockdown tenutasi il 22 marzo, ha tenuto quattro discorsi alla nazione, l’ultimo per annunciare la proroga del blocco fino al 3 maggio. Nei suoi interventi, come in quelli di altri leader nel mondo, il ricorso alla metafora bellica è frequente, così come la rivendicazione della buona gestione della situazione e soprattutto l’esaltazione del popolo. Ne è un esempio l’appello con cui ha invitato i connazionali a partecipare a un’iniziativa simbolica il 5 aprile: spegnere le luci, accendere candele, lampade a olio o torce e affacciarsi a porte, balconi e finestre. Per citare un breve estratto: “Siamo confinati nelle nostre case, ma nessuno di noi è solo. La forza collettiva di 1,3 miliardi di indiani è con ognuno di noi, è la forza di ognuno di noi (…) Nel nostro paese la cittadinanza è considerata una manifestazione di Dio stesso. Pertanto, quando la nazione sta combattendo una battaglia così grande, si dovrebbe di volta in volta continuare a sperimentare questa superpotenza collettiva che si manifesta nella forma del popolo”. (Inn)