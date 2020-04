Terremoti: online i modelli virtuali di vulcani, faglie attive e fondali marini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello italiano, stanno collaborando con GeoVires Lab il consorzio interuniversitario Crust, l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese e l'Osservatorio Etneo - Ingv di Catania; a livello internazionale l'Università di Atene e l'European Geosciences Union. "Il Laboratorio di Cartografia e Droni dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv - spiega Emanuela De Beni, ricercatrice dell'Ingv che ha partecipato al progetto insieme al collega Massimo Cantarero - ha messo a disposizione dei colleghi dello staff del Laboratorio di Realtà Virtuale per le Scienze della Terra dell'Università di Milano-Bicocca una serie di modelli "virtual outcrop" realizzati tramite tecniche fotogrammetriche SfM (Structure from Motion) per la loro diffusione in realtà virtuale. I droni mostrano ormai da anni delle grandi potenzialità quali strumenti indispensabili per il monitoraggio ambientale, la ricerca scientifica e la divulgazione. Siamo quindi fieri di condividere con altri colleghi i prodotti realizzati, con l'obiettivo comune di incrementare la possibilità di visitare siti unici e geologicamente molto interessanti come quelli che caratterizzano il territorio siciliano". GeoVires Lab nasce dall'esperienza maturata in due precedenti progetti, Argo3D (http://argo3d.unimib.it/) e 3DTeLC, coordinati da Alessandro Tibaldi, docente di Geologia strutturale. In quell'occasione è stato sviluppato un software mirato a consentire agli studenti di Milano-Bicocca di utilizzare la realtà virtuale immersiva per futuri studi geologici, con navigazione su modelli ad altissima risoluzione in grado di garantire una didattica innovativa e coinvolgente. "Questo laboratorio rappresenta un'iniziativa di comunicazione scientifica estremamente innovativa, basata sull'utilizzo di immagini scattate ad altissima risoluzione, tramite droni, nel corso di una serie di spedizioni di ricerca in Islanda, sull'isola di Santorini e sull'Etna, alle quali ho recentemente partecipato - dice Federico Pasquaré Mariotto, docente di Comunicazione delle Emergenze ambientali dell'Università dell'Insubria -. Si tratta di una strategia di insegnamento virtuale che è particolarmente adatta ad essere utilizzata durante periodi di lockdown, ma che rappresenterà probabilmente uno dei capisaldi della didattica in ambito geologico e ambientale anche dopo il ritorno alla normalità". (Com)