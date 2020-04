Africa: oggi vertice virtuale Cedeao, focus su risposta a emergenza Covid-19 nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) si riuniscono oggi in videoconferenza per discutere della risposta regionale alla pandemia di Covid-19. Nel corso della riunione, si legge in un comunicato, potrebbe essere annunciata la creazione di un ente regionale responsabile della prevenzione e della risposta al coronavirus. Prima dello svolgimento del vertice, che sarà il primo mai organizzato in videoconferenza, i ministri responsabili delle Finanze e i governatori delle banche centrali della Cedeao hanno tenuto una riunione in videoconferenza lo scorso il 21 aprile sullo stesso argomento. Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nella regione, l’organizzazione ha messo a disposizione un pacchetto di sostegno finanziario, integrando l'assistenza di partner internazionali per l'acquisto di forniture e attrezzature mediche essenziali per la lotta contro la pandemia. La regione dell’Africa occidentale è la più colpita dalla pandemia nel continente africano con 5.774 casi confermati e 147 decessi.(Res)