Alitalia: Patuanelli, dopo crisi potrà scalare fasce di mercato prima precluse

- Questa fase difficile che stanno vivendo molti settori economici, "può essere per Alitalia un momento in cui poter riacquistare fasce di mercato". Lo ha chiarito ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sulle prospettive di Alitalia a seguito dell’emergenza da coronavirus. "Tutte le compagnie - ha spiegato - sono in grossa difficoltà e mentre prima Alitalia si confrontava da vaso di cristallo in un mercato di vasi d'acciaio, oggi questa situazione non è più cosi è Alitalia, nel momento momento in cui trasporto aereo potrà ripartire, ripartirà allo stesso livello dei competitor e quindi potrà scalare fasce di mercato altrimenti precluse". (Rin)