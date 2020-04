Alitalia: Patuanelli, vogliamo rilanciare compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il futuro di Alitalia "è evidente l'intenzione del governo di trovare una soluzione definitiva, non solo di salvataggio, ma di rilancio della compagnia". Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza da coronavirus. Proprio in conseguenza della crisi, Patuanelli ha ricordato che "il tema del virus è molto particolare per il trasporto aereo e ha avuto un'incidenza fondamentale". Anche per questo "nel decreto di marzo abbiamo inserito un articolo che prevede la costituzione fondo con dotazione 500 milioni di euro". Inoltre, al 22 aprile, "Alitalia ha perso l'87 per cento dei voli" e questo dato "in qualsiasi tipo di azienda sanissima produrrebbe un effetto devastante che senza intervento del governo sarebbe stato per Alitalia definitivo", ha concluso. (Rin)