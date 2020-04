Milano: minaccia e molesta donna in edificio abbandonato, arrestato per violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 29enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale per aver palpeggiato con forza nelle parti intime una donna di 34 anni in un edificio abbandonato al quartiere Santa Giulia. Alle 14 di mercoledì pomeriggio la vittima ha allertato il 112 dicendo di essere stata aggredita da un uomo che si era dato alla fuga. Sul posto in via Francesco Pizzolpasso sono immediatamente intervenuti i militari del nucleo radiomobile che hanno individuato e bloccato il sospettato in una via vicina. Agli uomini dell'Arma la donna senza fissa dimora ha raccontato che mentre si trovava nello stabile dismesso, dove si rifugia occasionalmente, ha avuto una discussione con il 29enne che è degenerata quando quest'ultimo ha iniziato a minacciarla e molestarla. Sulla base delle sue dichiarazioni l'uomo, irregolare senza fissa dimora con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza sessuale e portato al carcere di San Vittore. (Rem)