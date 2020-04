Tlc: ProSieben Sat1 annulla previsioni 2020 per crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, la società televisiva ProSieben Sat1 ha annullato le previsioni per il 2020 e i dividendi per il 2019. In un comunicato, l'azienda ha reso noto che, “data l'attuale situazione di stallo dell'economia globale e la conseguente incertezza, al momento non è possibile fornire una visione del risultato finanziario nel secondo trimestre e per l'intero anno”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il consiglio di amministrazione ha quindi deciso di ritirare le previsioni per il 2020 e di annullare il pagamento dei dividendi per l'esercizio 2019. Commentando il recente andamento di ProSieben Sat1, l'amministratore delegato e direttore finanziario ha dichiarato: “A metà marzo eravamo sulla buona strada, fino a quando i primi effetti del Covid-19 hanno iniziato a influenzare la nostra attività in tutti i segmenti”. Beaujean ha aggiunto: “La durata e la portata completa della pandemia rimangono incerte, al momento non è possibile fornire una prospettiva sui risultati dell'intero anno”. Secondo i dati preliminari, nel primo trimestre del 2020 le vendite consolidate di ProSieben Sat1 sono aumentate dell'1 per cento a 926 milioni di euro nei primi tre mesi. L'anno precedente erano stati 913 milioni di euro. Tuttavia, nella seconda metà di marzo, la crisi ha avuto ripercussioni sull'attività del settore pubblicitario. I ricavi derivanti dalle inserzioni pubblicitarie sono diminuiti del 4 percento nel primo trimestre. Come nota “Handelsblatt”, in Germania l'intero settore dei media è colpito da tale problema. Poiché le attività commerciali sono aumentate in aree con margini inferiori e sono diminuite in settori con margini elevati, nei primi tre mesi dell'anno il margine operativo lordo rettificato di ProSieben Sat1 è diminuito del 17 per cento a 157 milioni dai 190 milioni di euro dello stesso periodo del 2019. Tra gennaio e marzo, la società ha registrato un utile netto rettificato di 58 milioni di euro, in calo dai 94 milioni di euro del primo trimestre del 2019. (Geb)