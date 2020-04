Credito: titoli di Stato, rimborsati 932 milioni di euro tramite il Fondo ammortamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle finanze comunica che sono stati utilizzati 932 milioni di euro, disponibili sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a rimborso parziale del Btp Italia 23 aprile 2014/23 aprile 2020 - codice ISIN IT0005012775. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero, secondo cui tale operazione esaurisce quasi integralmente le attuali disponibilità del Fondo, istituito con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito. (Com)