Ucraina: presidente Zelensky, "riusciremo a porre fine a conflitto Donbass durante mio mandato"

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso fiducia nel fatto di poter riuscire a porre fine al conflitto nel Donbass nel corso del suo mandato da capo dello Stato. "Sono sicuro che riusciremo a porre fine al conflitto nel corso del mio mandato. Ne sono davvero certo; in precedenza ho detto che sono pronto ad aspettare per un anno, ma se il processo di Minsk non dovesse portare a dei risultati, allora dovremo cambiare tattica. Siamo pronti a questo scenario, anche se l'anno in questione non è ancora terminato", ha detto Zelensky nel corso di un documentario sulla sua presidenza andato in onda sul canale "24Tv". "Stiamo davvero cercando di mettere pressione su tutti, sia i russi che quelli europei", ha detto Zelensky in merito ai negoziati diplomatici. "Forse abbiamo ottenuto delle vittorie parziali, ma vogliamo attendere per i completi risultati, ovvero quanto riotterremo il ritorno dei nostri territori. Abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo, ha concluso il presidente. (Res)