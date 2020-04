Corea del Nord: segni di vita da Kim Jong-un, “ha risposto a una lettera di Assad”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, non è in fin di vita come scritto nei giorni scorsi da fonti media locali e statunitensi e, a dimostrarlo, ci sarebbe una lettera scritta in risposta a una missiva del presidente siriano Bashar al Assad. Lo afferma l’agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang “Kcna”. Nei giorni scorsi, citando una fonte anonimia dell’intelligence Usa, la “Cnn” aveva scritto che il leader nordcoreano sarebbe finito in “pericolo di vita” dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico. A conferma di tali voci ci sarebbe un articolo pubblicato da “Daily Nk”, quotidiano edito in Corea del Sud e animato da oppositori del regime, secondo cui Kim avrebbe subito un delicato intervento di chirurgia cardiovascolare lo scorso 12 aprile. In effetti, è dallo scorso 11 aprile, quando ha presieduto un incontro di alto livello del Partito dei lavoratori, che il leader nordcoreano non appare in pubblico. (segue) (Res)