Coronavirus: Sassoli al "Corriere della Sera", gli aiuti l'Italia dovrà usarli bene (4)

- Il presidente crede inoltre che "l'Italia debba prepararsi pianificando la spesa. Anche con aggiustamenti, rivedendo, correggendo o razionalizzando le procedure, il codice degli appalti, i meccanismi burocratici che spesso impediscono o rallentano l'accesso alle risorse europee. Non è solo un problema dell'Amministrazione pubblica, centrale o regionale, ma anche di quelle private. II sistema bancario per esempio deve semplificare la propria burocrazia. Non vorrei si costruisse la leggenda di un'Europa matrigna e ingrata, per fare da schermo a insufficienze di gestione che sono nostre. L'importante adesso è lavorare a progetti. Per esempio, rifondare il sistema sanitario, usando la linea del Mes". E a proposito di Mes, Sassoli spiega che si tratta di "una cassa prestiti. Non è più il vecchio salvastati, nel nuovo regolamento sarà chiaro che non ci sono condizionalità diverse dalla destinazione per spese sanitarie dirette e indirette legate alla lotta al coronavirus. Avrà un tasso molto favorevole, in media dello 0,30 per cento. Può essere conveniente. Per esempio, per creare ambulatori nelle zone industriali dove non ci sono, centri Covid nelle Università, aiutare le regioni commissariate e che non possono fare investimenti o assunzioni. Ma questo lo deciderà il governo italiano", ha concluso il presidente del Parlamento europeo. (Res)