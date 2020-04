Coronavirus: commissario Ue Breton a "La Stampa", il turismo è il settore più colpito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo sarà di gran lunga il comparto economico più colpito dagli effetti della pandemia, per questo la sua ricostruzione deve essere in cima alla lista delle nostre priorità. All'intero settore dovremo destinare un quinto del nuovo fondo perla ripresa, che a mio avviso dovrebbe avere a disposizione un totale di 1.600 miliardi". Lo ha detto a "La Stampa" Thierry Breton, il quale ha ricevuto da Ursula von der Leyen l'incarico di guidare una missione ad hoc della Commissione europea per soccorrere, ricostruire e reinventare il settore del turismo. Il commissario francese ha proposto una conferenza Ue del settore da tenersi nel prossimo autunno per pensare al dopo-coronavirus. Ma una serie di azioni saranno necessarie già nell'immediato. Tra due mesi inizia l'estate e Ursula von der Leyen ha chiesto ai cittadini di non prenotare le vacanze. "Io sono un ingegnere, non un medico. Quindi non me la sento di dare raccomandazioni in merito a ciò che si potrà e non si potrà fare. Credo che i cittadini debbano seguire le regole dei governi, che decideranno quando entrare nella fase due in base all'impatto della pandemia. Sicuramente ci saranno delle limitazioni, per le attività economiche e per i nostri spostamenti. Penso per esempio ai trasferimenti da un Paese all'altro". (segue) (Res)