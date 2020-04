Coronavirus: commissario Ue Breton a "La Stampa", il turismo è il settore più colpito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del turismo greco ha proposto una specie di passaporto sanitario: chiunque vorrà andare in Grecia quest'estate dovrà presentarsi con un certificato che assicuri il suo stato di salute e dunque sarà necessario fare un test prima del volo. "Al momento non abbiamo ancora una risposta. Come Commissione ci stiamo lavorando, anche per far si che ci sia pieno accesso ai kit per il test. Da questo punto di vista la situazione è migliorata rispetto all'inizio. Non so se l'obbligo dei test sarà parte dei protocolli per l'attraversamento delle frontiere interne perché il lavoro deve essere ancora finalizzato". Italia e Spagna sono due delle principali destinazioni turistiche europee, ma anche i due Paesi più colpiti dal coro- navirus. "Von der Leyen mi ha chiesto di guidare una missione per studiare ciò che serve al turismo a livello Ue. E per pensare al rilancio. Il turismo deve fare una svolta nel senso dell'eco-sostenibilità e della digitalizzazione. Dobbiamo ripensare e reinventare il turismo per far sì che l'Europa continui a essere attrattiva anche dopo la crisi, la prima meta turistica al mondo. E per farlo ci serve un vero e proprio Piano Marshall". "Dobbiamo - spiega il commissario - partire da alcuni dati. Il turismo rappresenta l'11 per cento del Pil europeo e il 12 dell'occupazione. Sono 27 milioni di posti di lavoro, più di 3 milioni di società. E oggi le attività sono quasi a zero, per questo dico che è in cima alla lista delle nostre priorità. Dobbiamo innanzitutto lavorare sugli strumenti finanziari per consentire liquidità a tutte le attività già a partire dalle prossime settimane. Per la fase di rilancio, credo che dovremo destinare al turismo il 20 per cento del nostro Recovery Fund, il fondo per la ripresa". (segue) (Res)