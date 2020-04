Coronavirus: commissario Ue Breton a "La Stampa", il turismo è il settore più colpito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero oltre 300 miliardi, visto che Breton aveva presentato una proposta con Paolo Gentiloni per un Recovery Fund da 1.600 miliardi. "Per affrontare questa crisi nessun Paese ha a disposizione un solo euro. Né la Germania, né l'Olanda, né la Spagna, né l'Italia: tutti hanno bisogno di prendere soldi in prestito. Ma non tutti possono accedere al credito alle medesime condizioni e questo non è giusto perché di fronte a questa crisi siamo tutti uguali, a prescindere dalla situazione delle finanze pubbliche. Noi abbiamo calcolato che il fabbisogno in Europa è pari a circa il 10 per cento del Pil Ue. E tutti devono poter ottenere prestiti a pari condizioni per arrivare a questa somma. Da qui l'idea e la cifra del fondo da 1.600 miliardi che abbiamo proposto". "Ci sono diversi modi - aggiunge - per istituirlo: nel bilancio Ue, fuori dal bilancio Ue. Spetta ai governi decidere di questo e ne discuteranno al Consiglio di domani (oggi). Ma l'importante è che si faccia presto perché, specialmente nel turismo, la velocità è estremamente importante", ha concluso Breton. (Res)