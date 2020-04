Energia: Scaroni (Rothschild) al "Corriere della Sera" su calo greggio, ora sono gli Usa a dover agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Scaroni, vicepresidente di Rothschild, prima di arrivare alla presidenza del Milan è stato amministratore delegato dell'Eni per nove anni, dal 2005 al 2014. Un periodo lungo, ma mai gli è capitato di vivere la stagione dei prezzi negativi del petrolio, la novità storica di oggi. In una intervista al "Corriere della Sera" spiega come si è arrivati a uno scenario del genere. "Per capirlo bisogna riportare l'orologio a prima della crisi, quando i consumi mondiali erano a wo milioni di barili al giorno. Di fronte agli Stati Uniti, che negli ultimi dieci anni hanno visto crescere la loro produzione di 7 milioni di barili al giorno, solo Arabia Saudita e Russia hanno fatto un passo indietro. Pensiamo allo scorso gennaio: il prezzo di 60 dollari al barile permetteva ai produttori di shale oil americano, circa 6 milioni di barili al giorno, di campare abbastanza bene". E poi è successo "che con la pandemia e i lockdown i consumi sono scesi a 7o milioni di barili al giorno. L'Arabia Saudita avrebbe voluto tagliare ancora, ma i russi si sono opposti, perché i produttori americani sarebbero andati avanti come sempre, e per loro nulla sarebbe cambiato. Così anche i sauditi non hanno tagliato. Il risultato è l'intasamento di oggi". (segue) (Res)