Energia: Scaroni (Rothschild) al "Corriere della Sera" su calo greggio, ora sono gli Usa a dover agire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai prezzi negativi, "la risposta all'ingorgo di petrolio è avvenuta in due modi: nel resto del mondo si stanno riempiendo le petroliere fino all'orlo. Negli Usa, che sono un mercato bloccato, si è arrivati a prezzi negativi. Ma lo definirei un 'incidente tecnico' del Wti, la qualità di greggio nordamericana. Probabilmente si ripeterà anche sulle scadenze di giugno, ma non attribuirei a questo evento troppa importanza. Noi dobbiamo seguire il Brent, il greggio non americano". Finito il lockdown non tutto tornerà come prima. "Fino a che le economie saranno ferme la domanda resterà debole e il prezzo del Brent sotto 20 dollari al barile. Quando i lockdown saranno rimossi la domanda tornerà progressivamente a 100 milioni di barili, ma i prezzi non torneranno a 60 dollari perché la Russia non vuole più tagliare le sue produzioni mentre gli Usa producono a manetta, incuranti di quanto accade nel mondo". "Ecco, - aggiunge - mi attendo una qualche contromisura da parte americana, anche se la loro stessa legislazione non lo consente. Però è altrettanto vero che per troppo tempo hanno pensato solo ad accrescere le quote di mercato lasciando agli altri l'onere di ridurre le produzioni. Ora si devono un po' guardare allo specchio". Il presidente Trump ha però avallato l'accordo sui tagli Opec+. "Ma non ha preso impegni concreti. Se i prezzi resteranno così, gli Usa ridurranno la loro produzione solo perché sotto i 35 dollari al barile lo shale oil diventa antieconomico. E poi non va dimenticato che in questa situazione verrà a galla un altro grave problema: le compagnie di shale oil sono indebitate per più di 100 miliardi di dollari e sono sull'orlo del fallimento. Sarebbe un macigno su tutta l'economia che l'amministrazione deve rimuovere". (segue) (Res)