Energia: Scaroni (Rothschild) al "Corriere della Sera" su calo greggio, ora sono gli Usa a dover agire (3)

- Se il presidente non può ridurre la produzione di petrolio si tratta di un problema senza soluzione. "Certo, l'amministrazione non può imporre tagli, sarebbe contro le leggi. Ma in questo periodo eccezionale può provare altre misure speciali, come sovvenzionare i produttori perché lascino il petrolio sotto terra. Leggo ad esempio che il governatore del Texas sta cercando di limitare le estrazioni proprio facendo leva sugli stoccaggi ormai pieni. È difficile, ma è un problema che va risolto. E a soffrire terribilmente non sarebbero solo i produttori americani, ma anche le economie degli Stati più deboli. Penso a Paesi molto popolati come la Nigeria, l'Angola, l'Egitto, oppure ad Iraq e Iran". Si dovrebbe trovare un compromesso fruttuoso per tutti. "Non credo ci siano alternative a un'intesa tra i primi tre produttori mondiali, Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita, più Kuwait e Emirati, che fanno quasi la metà dell'output mondiale. Se si mettessero d'accordo sulla base di sacrifici coerenti il prezzo del barile potrebbe stabilizzarsi sui 40-50 dollari, che mi sembra un prezzo sano". "Un prezzo - conclude Scaroni - che i consumatori possono permettersi e che consentirebbe di evitare il fallimento dei produttori di shale oil e dei Paesi produttori di petrolio, in sofferenza per le loro entrate falcidiate dalla crisi". (Res)