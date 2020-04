Kosovo: formazione nuovo governo, duro attacco di Kurti al presidente Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente e leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti ha duramente attaccato il presidente della Repubblica Hashim Thaci, il quale ha dichiarato ieri di essere "disposto ad offrire il mandato per la formazione del nuovo governo del Kosovo a chiunque dimostri di avere la maggioranza in parlamento". A parere di Kurti, quanto successo metterebbe seriamente a rischio l'ordine costituzionale e parlamentare del paese. Il capo dello Stato sta agendo nella piena illegittimità". Al termine delle consultazioni avute ieri sera con i leader dei partiti politici parlamentari, il presidente ha fatto sapere che "tutte le forze politiche concordano per un nuovo esecutivo, tranne una", riferendosi al Movimento Vetevendosje, guidato da Albin Kurti, rappresentato nell'incontro da Albulena Haxhiu, membro del direttivo del partito. "Io rispetterò la volontà delle forze politiche e la costituzione. Nei prossimi giorni il Kosovo avrà il suo nuovo governo. Il parlamento non sarà sciolto e non ci saranno nuove elezioni", ha scritto Thaci su Facebook. (segue) (Kop)