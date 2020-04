Kosovo: formazione nuovo governo, duro attacco di Kurti al presidente Thaci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera inviata al premier uscente Kurti, il capo dello Stato ha sottolineato che il Movimento Vetevendosje "non ha sfruttato il diritto di proporre il candidato a premier", dopo che il Parlamento ha approvato lo scorso 5 marzo una mozione di sfiducia contro Kurti. "Come presidente della Repubblica è mia responsabilità garantire la stabilità del paese e il funzionamento democratico delle sue istituzioni, perciò sono costretto a consultarmi con tutti i leader politici sugli ulteriori passi", ha scritto Thaci nella sua lettera. Kurti però ha risposto accusando il capo dello Stato di "agire in violazione alla Costituzione. Tenuto conto del suo ruolo e della sua funzione quale capo dello Stato, lei non ha né il diritto né l'autorizzazione a constatare che noi abbiamo rifiutato di proporre il candidato a premier, mentre non l'abbiamo fatto", ha scritto Kurti nella risposta a Thaci, letta durante la riunione dei leader politici da Haxhiu. (segue) (Kop)