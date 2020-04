Kosovo: formazione nuovo governo, duro attacco di Kurti al presidente Thaci (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica "non ha né il mandato né la competenza di definire, al di là della Costituzione come sarò il governo, come lei ha fatto in questi ultimo giorni", ha scritto inoltre Kurti, aggiungendo di sentirsi "rammaricato di non avere ancora avuto risposta in base a quale articolo della Costituzione sta agendo e sta rivolgendosi a noi". Thaci però sembra intenzionato ad andare avanti. La Lega democratica del Kosovo (Ldk) si è già detta disposta a formare il nuovo esecutivo, e questa sua posizione è stata espressa nella riunione di ieri anche dal suo leader Isa Mustafa, il quale ha già ottenuto l'autorizzazione del Consiglio nazionale del partito ad avviare i negoziati con le altre forze politiche. (segue) (Kop)