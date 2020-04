Moldova: ministero Esteri saluta la decisione dell'Ue di fornire assistenza macrofinanziaria alla Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Moldova saluta la decisione della Commissione europea di includere Chisinau nell'elenco dei paesi che trarranno vantaggio da un pacchetto di assistenza macrofinanziaria dell'Ue per mitigare gli effetti negativi della crisi causata da Covid-19. E' quanto si legge in un comunicato della diplomazia moldava. "In questo modo, la Moldova può beneficiare di un prestito di 100 milioni di euro a condizioni favorevoli. Questo sostegno è un'importante dimostrazione della solidarietà dell'Ue alla Moldova in un momento di crisi senza precedenti", si legge nel comunicato. (segue) (Moc)