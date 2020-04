Moldova: ministero Esteri saluta la decisione dell'Ue di fornire assistenza macrofinanziaria alla Moldova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di stanziare un nuovo prestito di 100 milioni di euro a titolo di assistenza macro-finanziaria per la Moldova, a sostegno del superamento della crisi causata dal nuovo coronavirus. Il denaro fa parte di una tranche totale di 3 miliardi di euro, destinata a dieci paesi dell'Europa orientale, del Nord Africa e del Medio Oriente. E' quanto si legge in un comunicato stampa della Commissione europea ripreso dai media di Chisinau. "I fondi saranno disponibili entro 12 mesi sotto forma di prestiti a condizioni estremamente vantaggiose", si legge nel comunicato. La proposta della Commissione europea deve ottenere il voto favorevole del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. "Questo fa parte della strategia di 'Team Europe' ed è la risposta solida e mirata dell'Ue per sostenere gli sforzi dei paesi partner nella lotta contro la pandemia di Covid-19. È anche un'importante dimostrazione della solidarietà dell'Ue con questi paesi in un momento di crisi senza precedenti", afferma la dichiarazione della Commissione europea. (segue) (Moc)