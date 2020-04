Moldova: ministero Esteri saluta la decisione dell'Ue di fornire assistenza macrofinanziaria alla Moldova (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier moldavo, "per la maggior parte, l'aumento del disavanzo di bilancio sarà coperto dai crediti che il governo spera di ottenere dall'Fmi e dalla Russia, di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Le entrate al bilancio dello Stato diminuiranno principalmente a causa della diminuzione della raccolta delle tasse e imposte, mentre le spese aumenteranno. La crisi interesserà gravemente la Moldova", ha detto Chicu. Il documento approvato ieri prevede la riallocazione di ulteriori spese per il settore della salute e della protezione sociale. Inoltre, sono stati assegnati più soldi per le riparazioni stradali. (Moc)