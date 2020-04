Libano: Fmi auspica l'attuazione di un piano di salvataggio dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) auspica che le autorità libanesi attuino quanto prima un piano per uscire dalla crisi economica e finanziaria attuale. Lo ha dichiarato Jihad Nazour, direttore del dipartimento per Medio Oriente e Asia dell'Fmi, al quotidiano libanese "Annahar". Nazour ha affermato che il programma di riforme che il governo libanese è chiamato ad attuare deve restaurare la fiducia nell'economia nazionale e affrontare le cause della crisi finanziaria. Stando alle previsioni del World Economic Outlook, l'economia libanese nel 2020 subirà una contrazione del 12 per cento. Secondo una bozza di documento governativo redatta nelle scorse settimane, il paese avrebbe bisogno di aiuti esteri tra i 10 e i 15 miliardi di dollari. (Lib)