Albania: coronavirus, parlamento vota oggi su proroga stato di calamità naturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha ha criticato la richiesta del governo. "La costituzione prevede che lo stato di calamità naturale potrà essere proclamato solo per 30 giorni, e la proroga non può essere più lunga di questo termine di tempo", ha dichiarato Oerd Bylykbashi, rappresentante del Partito democratico (Pd) di Basha, secondo il quale "il governo deve chiedere una proroga di 30 giorni e, se poi sarà necessario, potrebbe richiedere un ulteriore proroga ma ben motivata perché il periodo di tempo previsto dalla costituzione serve anche per vedere quanto siano efficaci le misure adottate", ha sottolineato Bylykbashi. (segue) (Alt)