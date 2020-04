Albania: coronavirus, parlamento vota oggi su proroga stato di calamità naturale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa linea anche il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi). Il suo vice presidente Luan Rama ha sostenuto che "non c'è nessuna base reale e tanto meno giuridica e costituzionale per prorogare lo stato di calamità naturale", ha detto Rama, secondo il quale "i dati ufficiali dimostrano che l'epidemia è stata contenuta. Dobbiamo tenere in considerazione che ci sono molti comuni del paese in cui non si è registrato nemmeno un caso di coronavirus, e non ha nessun senso che vengano sottoposti alle misure restrittive". Attualmente in tutto il paese sono 634 le persone che hanno contratto il virus e 27 le vittime. I dati aggiornati rivelano una quota stabile dei ricoverati, 40 pazienti, il minor numero da circa un mese. Quattro dei pazienti sono in grave stato di salute e altri quattro in terapia intensiva. Il numero delle persone guarite è salito a 356, rimanendo superiore a quello di quelle attualmente positive, 251. In almeno 5 città tutte le persone che avevano contratto il virus sono ormai guarite. (Alt)