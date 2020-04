Albania: coronavirus, parlamento vota oggi su proroga stato di calamità naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento albanese voterà oggi sulla proposta del governo del premier di centro sinistra Edi Rama per la proroga di altri due mesi dello stato di calamità naturale, proclamato lo scorso marzo per fare fronte alla pandemia di Covid 19. Secondo il governo, la proroga servirebbe "a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus", ha dichiarato il sottosegretario incaricato per l'emergenza Arben Ahmetaj, intervenuto alla riunione della commissione parlamentare Affari legislativi, svoltasi due giorni fa. Anche per il vice ministro della Sanità Mira Rakacolli, "l'allentamento delle misure restrittive potrebbe provocare un aumento dei casi, e quindi noi dobbiamo essere in gradi di reagire in fretta". Dall'inizio di questa settimana le autorità albanesi hanno allentato le misure restrittive. La maggioranza delle attività produttive e commerciali sono state riaperte e la prossima settimana il governo ha annunciato di ridurre ancora le restrizioni. (segue) (Alt)