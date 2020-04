© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di maggioranza in programma per questa mattina con il ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Incà e del ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri è posticipata a domani per permettere al Mef di continuare il lavoro preparatorio sul decreto aprile. (Rin)