Cina: coronavirus, Pechino donerà altri 30 milioni di dollari all'Oms

- La Cina donerà altri 30 milioni di dollari all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per sostenere la lotta globale contro la pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, dopo che nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano invece annunciato l'interruzione dei finanziamenti a favore dell'agenzia Onu, accusata di "sinocentrismo" e di mancanze nella gestione dell'emergenza. Il governo cinese aveva già donato 20 milioni di dollari all'Oms nel mesi di marzo. Secondo Pechino, sin dallo scoppio dell'epidemia, l'Oms, sotto la guida del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus (ex ministro degli Esteri dell'Etiopia), ha svolto "un ruolo importante nell'affrontare con consapevolezza e in modo scientifico e razionale l'emergenza sanitaria" e nell'aiutare i paesi interessati a migliorare le capacità del loro sistema sanitario. Pechino "apprezza molto la comprensione e il sostegno dell'Oms al lavoro del paese nella prevenzione e nel controllo delle epidemie". (Cip)