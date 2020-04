Germania: Gfk, a maggio fiducia consumatori tocca il minimo storico e crolla a -23,4 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio prossimo, l'indice della fiducia dei consumatori tedeschi toccherà il minimo storico, crollando a -23,4 punti. Si tratta di un declino di 25,7 punti rispetto al dato dei 2,3 punti registrato ad aprile. È quanto si apprende dal relativo indice pubblicato oggi dalla Società per la ricerca sui consumi di Norimberga (Gfk). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, a trascinare in netto ribasso la fiducia dei consumatori tedeschi è la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. A oggi, l'indice della fiducia dei consumatori del Gfk era sceso in negativo soltanto nel 2003, poco dopo l'esplosione della bolla delle dot-com. Allora, il dato era di -5 punti. (Geb)