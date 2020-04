In Germania la Grande coalizione approva nuovi aiuti contro la crisi del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riuniti a Berlino alla presenza del cancelliere Angela Merkel, dopo otto ore di trattative, i vertici della Grande coalizione formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) hanno concordato nella notte nuovi aiuti contro la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le misure hanno un valore stimato a circa 10 miliardi di euro. Di tale ammontare, circa cinque miliardi di euro copriranno la riduzione dell'Iva per il settore della ristorazione così da sostenere il comparto in grave difficoltà a causa della crisi.Dal primo luglio prossimo al 30 giugno 2021, l'aliquota verrà ridotta per l'intero settore della ristorazione al 7 per cento Altri quattro miliardi di euro verranno impiegati per sostenere la liquidità di piccole e medie imprese. Un miliardo di euro sarà stanziato per aumentare l'indennità di cassa integrazione. Attualmente, l'Agenzia federale del lavoro versa il 60 per cento dello stipendio netto per i dipendenti senza figli e il 67 per cento per quelli con prole. Tuttavia, alcuni contratti collettivi prevedono che la cassa integrazione copra il 100 per cento dei salari netti. Tuttavia, tale previsione non si applica in diversi settori. Per questo motivo, la Confederazione tedesca dei sindacati (Dgb) ha chiesto un aumento temporaneo dell'indennità di cassa integrazione all'80 per cento per i lavoratori senza figli e all'87 per cento per quelli con prole.I vertici della Grande coalizione hanno quindi deciso che il sussidio aumenterà per quanti hanno visto l'orario di lavoro ridotto di almeno il 50 per cento al 70 e al 77 per cento del salario netto dal quarto mese di riferimento, rispettivamente qualora siano senza e con figli. Dal settimo mese di riferimento, l'indennità di cassa integrazione salirà all'80 per cento per i lavoratori senza figli e all'87 per cento per quelli con prole. Inoltre, la cassa integrazione è stata estesa a tutto il 2020. I vertici della Grande coalizione hanno poi concordato l'estensione per tre mesi, a determinate condizioni, del sussidio di disoccupazione per quanti vedono scadere tale aiuto tra il primo maggio e il 31 dicembre prossimo. Infine, 500 milioni di euro andranno alla promozione dell'istruzione telematica. (Geb)