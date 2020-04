Coronavirus: D'Incà, decreto aprile in Consiglio dei ministri il 30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo decreto del governo con le misure economiche per fronteggiare la crisi provocata dall'emergenza coronavirus arriverà in Consiglio dei ministri il 30 aprile. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà in una intervista a Fanpage.it. "La prossima settimana voteremo il Documento di economia e finanza, poi voteremo lo scostamento, tra il 29 e 30 - ha spiegato -. Poi in Consiglio dei ministri il 30 delibereremo sul decreto di aprile".(Rin)