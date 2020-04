Usa-Corea del Nord: per vicecapo stato maggiore Hyten, Kim controlla ancora forze armate (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dai mesi scorsi il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato gli Stati Uniti e le organizzazioni umanitarie internazionali a sostenere la Corea del Nord nel contenimento dell’epidemia di coronavirus originata in Cina, citando “gravi preoccupazioni in merito alla vulnerabilità” del sistema sanitario nordcoreano a fronte della progressiva avanzata del virus. Si tratta di aperture tutto sommato significative, nel contesto di “massima pressione sanzionatoria” cui l’amministrazione Trump si è sempre attenuta nonostante le aperture al dialogo sulla denuclearizzazione da parte del Nord, a cavallo tra il 2018 e il 2019. L’inquilino della Casa Bianca aveva rivolto a Pyongyang ulteriori segnali di apertura nel corso di una conferenza stampa, lo scorso sabato 18 aprile. In quell’occasione, Trump aveva fatto generico riferimento ad una “nota positiva” recentemente inviatagli da Kim Jong-un, ed era tornato ad esprimere tranquillità a dispetto dei recenti test di missili balistici a corto raggio effettuati da Pyongyang. La Corea del Nord aveva però negato che la “nota” cui aveva fatto cenno il presidente Usa fosse una risposta alla missiva inviata da quest’ultimo a Kim il mese scorso. (segue) (Nys)